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Turgutlu'da yabancı uyruklu kadın intihar etti

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evli ve 1 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Natella Rustemova (27) kendini evde tavana iple asarak yaşamına son verdi.

14.02.2020 02:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 02:49
MANİSA'nın ilçesinde, evli ve 1 çocuk annesi uyruklu Natella Rustemova (27) kendini evde tavana iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu Natella Rustemova işinden dönen eşi tarafından evde, tavana iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Rustemova'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Rustemova'nın cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemeleri sonrası cenaze aracıyla alınıp, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Turgutlu'da yabancı uyruklu kadın intihar etti

Azerbaycan, Turgutlu, Güncel

Kaynak: DHA


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