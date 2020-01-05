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Turgutlu'da yeni yılın ilk meclisi salı günü toplanacak

Turgutlu Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı 7 Ocak Salı günü saat 18.00'da Turgutlu Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.

05.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:54 Turgutlu'da yeni yılın ilk meclisi salı günü toplanacak
Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı 7 Ocak Salı günü saat 18.00'da Turgutlu Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.

Turgutlu Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını 7 Ocak Salı günü Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında saat 18.00'da gerçekleştirecek. Belediye Meclisi 12 maddelik gündemi karara bağlayacak. Meclis Toplantısı Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından da canlı olarak izlenebilecek.

Meclisin gündeminde yer alan 12 madde içinde; norm kadroda boş kadro değişikliği ve kadro ihdası hususu, sözleşmeli personel çalıştırılması, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi, Turgutlu Belediyesinin üyesi olduğu Mahalli İdareler Sendikasından istifa edilmesi ve meclis kararı ile imar komisyonuna sevk edilen 'Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planı ve plan notları' ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi gibi konular bulunuyor. - MANİSA

Selçuk Çetin, Turgutlu, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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