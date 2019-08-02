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Turgutlu'da yol yapım çalışmaları hız kesmiyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

02.08.2019 11:33 Turgutlu'da yol yapım çalışmaları hız kesmiyor
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Ergenekon Mahallesi Aziziye Sokak'ta yol yenileme çalışmalarına başladı.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde sokak ve caddelerin çehresini modern bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Ergenekon Mahallesi Aziziye Sokak'ta yol kaldırma ve akabinde yol yenileme çalışmalarına başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "İlçe genelinde hem vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepler doğrultusunda hem de ekiplerimizin, bizlerin gözlem ve kontrolleri doğrultusunda mahallelerimizdeki sokak yenileme, bakım ve tamirat çalışmalarını, belirlenen takvime göre hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Turgutlu'nun bütün bakım ve tamirat gerektiren sokaklarında ekiplerimiz tarafından çalışmalar gerçekleştiriliyor" dedi. - MANİSA

Fen İşleri Müdürlüğü, Ergenekon Mahallesi, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel

Kaynak: İHA

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