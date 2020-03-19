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Turgutlu'da zirai don nedeniyle üzüm bağları zarar gördü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, zirai don erken uyanan bağlara zarar verdi.

19.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:34
Turgutlu'da zirai don nedeniyle üzüm bağları zarar gördü
Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde, zirai don erken uyanan bağlara zarar verdi.
Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, 75 bin dekar alanda çekirdeksiz sultani üzüm yetiştirilen ilçede zarar gören bölgede incelemelerde bulundu.
Şenol, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce zirai donla ilgili uyarılarda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Maalesef salı günü yaşanan don ve kırağıdan dolayı daha yeni açmakta olan bağlarımızda lokal de olsa zarar mevcuttur. Bağlarımızın gözlerinde dondan dolayı yüzde 25-30 oranında zarar var. Bunun kesin tespitini 10 gün sonra yapabiliriz. Turgutlu ovamızda Gediz Nehri kenarındaki bağlarda zarar mevcut. İç kesimlerde şu an için sıkıntı görülmemekte. Çampınar, İzzettin, Sarıbey, Musulcalı ovalarımızın aşağılarında bulunan Gediz Havzası'nda zarar görülmektedir. Lokal olarak zarar vardır. Sigorta yaptıran çiftçilerimiz, bir hafta içerisinde sigorta yaptırdıkları firmalara giderek bağlarının zarar tespitinin yapılmasını istemeliler."

Kaynak: AA

Etiketler : Turgutlu, Manisa, Güncel

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