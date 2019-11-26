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Turgutlu'daki cinayete 2 tutuklama

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kaybolduktan 32 gün sonra cesedi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Turgut Özyürek cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

26.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:11Turgutlu'daki cinayete 2 tutuklama
'nın ilçesinde kaybolduktan 32 gün sonra cesedi İzmir'in ilçesinde bulunan Turgut Özyürek cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kaybolduktan 32 gün sonra öldürüldüğü tespit edilen Turgut Özyürek cinayetiyle ilgili Özyürek'in eşi N.Ö. ve gönül ilişkisi bulunan H.A.'nın savcılıktaki sorguları tamamlandı. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen N.Ö. ve H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın Geçmişi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaklaşık 34 gün önce kayıp ihbarıyla aranan Turgut Özyürek'in öldürüldüğü anlaşıldı. Kayıp başvurusu yapılan Turgut Özyürek'in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma yürüttü. Emniyette yapılan sorguda Özyürek'in eşi N.Ö, eşinin cinayet sonucu öldürüldüğünü itiraf etti. Özyürek'in eşi N.Ö'nün polise verdiği ifadesinde gönül ilişkisi yaşadığı H.A.'nın eşini İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda öldürdüğünü ve boş bir araziye attığını söylemesi üzerine N.Ö. ve H.A, gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile jandarma ekipleri, H.A'nın yer göstermesi sonucu Kemalpaşa ilçesine bağlı Sinancılar Mahallesi'nde ormanlık arazide Turgut Özyürek'e ait olduğu düşünülen mont, siyah yelek, çorap, kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Ceset parçaları İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilerek Özyürek'e ait olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ayrıca emniyetteki işlemleri tamamlanan Turgut Özyürek'in eşi N.Ö. ile gönül ilişkisi yaşadığı H.A. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı H.A. adliyeye çıkarılırken, Turgut Özyürek'i N.Ö.'ye aşık olduğu için öldürdüğünü, hapse girecek olmasına rağmen N.Ö.'yü halen sevdiğini, onun için hapse girmeye değer olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen N.Ö. ise eşini öldürmediğini söyledi. - MANİSA

Kemalpaşa, Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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