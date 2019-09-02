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Turgutlu'daki lisede korkutan yangın

Turgutlu'daki lisede korkutan yangınMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ikinci katındaki bilgisayar odası, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

02.09.2019 18:01
Turgutlu'daki lisede korkutan yangın
MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ikinci katındaki bilgisayar odası, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik bir çaba sonucunda söndürüldü.
Bugün saat 14.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı'ndaki Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ikinci katında bulunan bilgisayar odasından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri hem bina içinden hem de dışarıdan su sıkarak alevleri diğer sınıflara sıçramadan, 2 saatlik çaba sonucunda söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, içinde 20 bilgisayarın bulunduğu sınıf kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Turgutlu'daki lisede korkutan yangın

Anadolu Lisesi, Turgutlu, Güncel

Kaynak: DHA

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