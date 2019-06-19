Turgutlu'daki yağış bağlara zarar verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün yaşanan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle üzüm bağları ve meyve bahçeleri zarar gördü, bazı tarım arazileri de su altında kaldı.

Yağışların sona ermesinin ardından tarım arazilerine giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Ziraat Odası yetkilileri, hasar tespit çalışması yaptı.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle Turgutlu ovasında büyük hasar dolduğunu belirterek, üreticinin zararlarının karşılanması için gerekli çabayı göstereceklerini söyledi.

Şenol, özellikle Manisa Sultaniye Üzümü yetişen bağlarda zararın büyük olduğuna dikkati çekerek, "Dün yaşanan aşırı yağış nedeniyle tarım arazilerimizin büyük bölümü zarar gördü. Tespit çalışmaları sürüyor. Yağış nedeniyle üzüm bağlarımızda taneler dökülürken, meyve ağaçları kırıldı. Çiftçilerimizin zararının telafi edilmesi için çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA