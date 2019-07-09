09.07.2019 16:39
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Turgutlu'dan Başkan Ergün'e ziyaret

Turgutlu

Turgutlu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Akın'a ziyaretinde, Belediye Başkan Yardımcıları Evren Erbaş Ser, Ahmet Daşkan ve Fırat Honas ile daire müdürleri eşlik etti. Ziyarette ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da hazır bulundu. Manisa'ya yapılan çalışmalar üzerine konuşmaların yapıldığı ziyarette, yapılacak yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki fotoğrafını hediye etti.

Kaynak: Bültenler
Selçuk Çetin, Turgutlu, Manisa, Güncel

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