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Turgutlu'dan depremzedelere yardım

Turgutlu'dan, Elazığ ve ve Malatya'ya, depremden etkilenenler için yardım malzemesi gönderildi.

26.01.2020 20:23 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:25
'dan, ve ve 'ya, depremden etkilenenler için yardım malzemesi gönderildi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın çağrısı üzerine harekete geçen vatandaşlar, hazırladıkları gıda ve ihtiyaç malzemelerini Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezi önüne getirdi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yaptığı açıklamada, kampanyaya katılanlara teşekkür etti. Akın, hayatlarını kaybedenlere ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
Toplanan battaniye, yorgan, giysi, elektrikli ısıtıcı, gıda ve temizlik malzemeleri kolilere yerleştirilerek bölgeye gönderildi.
Turgutlu'dan depremzedelere yardım

Selçuk Çetin, Turgutlu, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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