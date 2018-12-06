Turgutlu Devlet Hastanesinde Sosyal Market Açıldı

Turgutlu
Devlet Hastanesinde düşük gelirli hastaların giyim ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanabildiği sosyal market açıldı. Manisa
Sağlık Müdürlüğünün yatarak tedavi gören düşük gelirli hastaların, bu süreçte ihtiyaç duydukları pijama, iç çamaşırı ve terlik gibi ürünleri ücretsiz olarak temin edebilmelerine yönelik uygulamaya koyduğu Sosyal Market Projesi, Turgutlu Devlet Hastanesinde de hayata geçirildi.
Hastane Başhekimi Ümit Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi hastaların, sosyal marketten ihtiyaç duydukları giyim malzemelerini temin edebileceklerini ifade etti.
Sosyal marketin tümüyle Turgutlu esnafının bağışlarıyla hayata geçirildiğini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:
"Manisa Sağlık Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu Sosyal Market Projesi çok kıymetli bir proje. Sosyal Market Projemiz kapsamından ihtiyaç sahibi olan hastalarımızın tedavi gördükleri süre zarfından ilgili hekim ya da hemşire tarafından sosyal hizmet uzmanlarımıza iletilmesinden sonra yapılacak olan değerlendirmeler sonrasında pijama, terlik ve iç çamaşırı gibi tüm malzemeler ücretsiz olarak karşılanacak. Sosyal marketimizde bulunan tüm eşyalar ve hatta dolaplar ve afişler, yardımsever Turgutlu esnafımız tarafından bağışlandı."
Manisa,Turgutlu
06 Aralık 2018 Perşembe 15:16