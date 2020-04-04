Turgutlu-İzmir yolunda polisten denetleme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehire ve Zonguldak'a seyahatlerin korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararı uygulanmaya başlandı.
04.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:38
Korona virüsü tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahatlerin kısıtlanması kararı bugün uygulanmaya başlandı. Geçişi zorunlu olmayan araçlar giriş ve çıkış izni verilmedi. Geçiş yapabilecek isimler ise belgelerini eksiksiz ibra ederek yollarına devam edebildiler. Uygulama E-96 kara yolu üzerinde hem İzmir istikametine hemde Ankara istikamete olmak üzere 2 noktada yapıldı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Turgutlu, İzmir, Güncel