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Turgutlu MABEM'in çalışmaları yerinde incelendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il geneline yayılan ve her yıl başarı çıtasını yükselten MABEM'lerde yeni dönem kursları hızla devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da, Turgutlu MABEM'i ziyaret ederek, sorumlular...

19.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:38Turgutlu MABEM'in çalışmaları yerinde incelendi
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il geneline yayılan ve her yıl başarı çıtasını yükselten MABEM'lerde yeni dönem kursları hızla devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da, MABEM'i ziyaret ederek, sorumlular ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu ile birlikte Turgutlu MABEM'i ziyaret etti. MABEM sorumlusu ve öğretmenleriyle tek tek tokalaşan ve çalışmalarında başarılar dileyen Büyükşehir heyeti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte MABEM'leri il geneline yaydıklarını ve başarı çıtasını her yıl daha da üst seviyelere taşıdıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, emeği geçen öğretim kadrosuna teşekkür etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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