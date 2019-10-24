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Turgutlu Mezarlıklarında İnceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, şube müdürleri ve mezarlık sorumlularıyla birlikte Turgutlu ilçe ve mahalle mezarlıklarında incelemelerde bulundu.

24.10.2019 16:20Turgutlu Mezarlıklarında İnceleme

Mezarlıkların bakımı, onarımı ve temizliği noktasında çalışmalarını hassasiyetle yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, çalışmaların tamamlandığı ya da devam ettiği mezarlıklarda da denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, Bakım-Onarım Şube Müdürü Gözde Koç ve mezarlık sorumluları, Turgutlu ilçe ve mahalle mezarlıklarında incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde mezarlıkların tertip ve düzeni hususunda çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Daire Başkanı Demirbaş, inceleme gezilerinin devam edeceğini söyledi.


Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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