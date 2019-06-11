Turgutlu'nun altın kızları kritik virajda

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TFF Kadınlar 3. Liginde başarılı bir sezon geçiren Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol takımı 2. Lig yükselme maçlarında beşinci karşılaşmasını 12 Haziran Çarşamba günü Irlamaz Sosyal Tesislerinde saat 12.00'da Kayseri Gençlikspor ile yapacak. Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde 2. Lige yükselme başarısı gösterecek.2. Lige yükselme maçlarında oynadığı dört karşılaşmada 5 puan toplayan Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı beşinci maçında kendi sahasında Kayseri Gençlikspor ile karşılaşacak. 12 Haziran Çarşamba Günü saat 12.00'da başlayacak olan müsabaka Irlamaz Sosyal Tesislerinde oynanacak. Turgutlu Belediyesi Kadın Futbol Takımı karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldığı takdirde 2. Lige yükselme başarısı gösterecek. Kritik mücadele öncesi antrenör Kadir Akagündüz taraftarlara çağrıda bulunarak tribündeki yerlerini almalarını ve maç boyunca takımı desteklemelerini istedi. - MANİSA