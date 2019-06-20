20.06.2019 16:56
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Turgutlu'nun bozulan yollarına tamirat

Turgutlu

Turgutlu Belediyesi gerek şehir içinde, gerekse kırsal mahallelerdeki bozuk yollarda yenileme ve tadilat çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi gerek şehir içinde, gerekse kırsal mahallelerdeki bozuk yollarda yenileme ve tadilat çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu üzerinde bozuk olan beton yolun bir kısmı kaldırılarak yenilendi.

Yol yenileme çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi bu kapsamda Selvilitepe Mahallesinin en işlek sokaklarından biri olan Irlamaz Yolu'nda tadilat ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Büyük bir bölümü bozuk olan yolda yenileme çalışması gerçekleştirilerek yol kısa süre içerisinde trafiğe tekrar açıldı. Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, yenileme çalışmalarının gerek şehir merkezinde gerekse kırsal mahallelerde devam edeceğini belirtti. - MANİSA
Kaynak: İHA
Turgutlu Belediyesi, Güncel

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