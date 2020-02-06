Turgutlu'nun yüksek kesimleri, beyaza büründü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde bu sabah başlayan kar yağışı, özellikle Dağmarmara bölgesindeki Kuşlar, Hacıisalar, Karaköy , Ören, Kabaçınar, Yunusdere mahallelerinin yanı sıra Ayvacık, Güney ve Yukarı Bozkır'da etkili oldu. Çaldağı'nda kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Kar manzarası, mahalle sakinlerince fotoğraflandı. Bölgede sürücüler, yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.