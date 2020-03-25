Turgutlu'ya şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu ile yapılan taciz atışında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya 'nın (22), Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde oturan baba ocağına ateş düştü.

IRAK'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu ile gerçekleştirilen taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın şahadet haberi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oturan Ümmü (42) İbrahim Karakaya (51) çiftine ulaştırıldı. Selvilitepe Mahallesi Gözde Sokak'ta oturan Karakaya (51) çiftine acı haber Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve resmi yetkililer tarafından verildi.

Acı haberi alan İbrahim ve Ümmü Karakaya çifti sinir krizi geçirdi. Protokol üyeleri aileyi teselli etmeye çalışırken, annenin feryadı sokakta yankılandı. Şehit Onur Karakaya'nın 4 aydır nişanlı olduğu öğrenildi. Karakaya ailesinin 2 çocuğundan biri olan Onur Karakaya'nın şehit haberini alan yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi. Şehidin baba ocağına ve sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Şehidin cenazesinin yarın Turgutlu'ya getirileceği ve saat 15.00'te kılınacak cenaze namazının ardından Turgutlu Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA