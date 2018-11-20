Hedeflerinin 31 Aralık'a kadar çalışmaları tamamlamak olduğunu belirten Başkan Ergün, " Turgutlu, yeni yıla yeni ve modern yollarla girecek" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilçede yaptığı çalışmaları da yerinde inceledi. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile birlikte 8 Haziran tarihinde birinci etabı açılan ve ikinci etap çalışmalarında sona gelinen Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı yan yol ve bağlantı yolu çalışmalarını inceleyen Başkan Ergün, çalışmaların son durumu ile ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İncelemede Turgutlulu mahalle muhtarları da yer aldı. Tüm çalışmaları ayrıntılarıyla inceleyen Başkan Ergün, dev projenin ilçeye hem farklı bir hava getireceğini, hem de trafik açısından yaşanan tehlikeli durumlarla sıkışıklığının önüne geçileceğini söyledi.

Hedef 31 Aralık

Kavşağın battı-çıktı kısmı olan birinci etabını 8 Haziran'da törenle hizmete açtıklarını hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu önemli ve modern çalışmamızın artık son aşamalarına gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. D96 karayolu üzerindeki trafik açısından muazzam bir sıkışıklık ve tehlike oluşturulan bu bölgeye kavşak sözü vermiştik. Çok şükür bu sözümüzü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz modern kavşağımızın ikinci etap çalışmalarını 31 Aralık tarihine kadar tamamlamak. Belki hava koşulları nedeniyle 10-15 gün gibi bir sarkma yaşanabilir. İnşallah bir aksilik olmazsa, Turgutlu, yeni yıla yeni ve modern yollarla girecek. Büyükşehir Meclisimizde bu önemli projeye kıymetli büyüğümüz, merhum Alparslan Türkeş'in adını verdik. Bu vesileyle meclis üyelerimize teşekkür ediyor, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i de rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.