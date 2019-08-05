Turgutlulu çocuklar "Masal Bostanı" oyunu ile eğlenecek

Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi Tiyatro Ekipleri "Masal Bostanı" oyununu sahnelemeye hazırlanıyor.



Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi tiyatro kulüplerinin oynayacağı "Masal Bostanı" oyunu çocuklar için sahnede. 2 skeçten oluşan ve yaklaşık 40 dakika süren oyun çarşamba ve perşembe günü saat 20.00'de TUTSO konferans salonunda izleyiciler ile buluşacak.



Gürkan Koç'un kaleme aldığı oyunun bir skecinde çocukların da özel hayatı olabileceğine dikkat çekip onlara bu konuda daha çok saygı gösterilmesini işlerken sizi ıssız bir adada yolculuğa çıkaracak. Diğer skeçte ise kırmızı başlıklı kızın hiç görmediğiniz yüzüyle karşılaşacaksınız. TURBEM çocuk ve üniversite tiyatro ekiplerinin ortaklaşa sahneye koyacağı oyunu 7 yaşın üstündeki herkes izleyebilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA