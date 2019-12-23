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Turgutlulu dağcılardan Çıkrıkçı-Sivrice Tepesine tırmanış

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan 55 kişilik bir grupla Çıkrıkçı-Sivrice Tepesine tırmandı.

23.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:59 Turgutlulu dağcılardan Çıkrıkçı-Sivrice Tepesine tırmanış
Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan 55 kişilik bir grupla Çıkrıkçı- Tepesine tırmandı.

TURBELDAK etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Pazar günü Senem Aka, Turgutlu Lisesi, Hasan Ferdi Turgutlu Endüstri Meslek Lisesi, Turgutlu Anadolu Lisesi ve Kocatürk Lisesinden katılan öğrenciler ve her yaştan katılımcının oluşturduğu 55 kişilik grupla Çıkrıkçı-Sivrice Tepesine tırmandı. Bu tarz etkinliklerde gençlerin yer almasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen TURBELDAK Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "Aşırı fırtınaya rağmen sorunsuzca zirve yapıp parkuru tamamladık. Her etkinliğimizde aramızda gençleri görmek bizi çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin sınavlarından sonra teorik eğitimlerimize başlayacağız. Ardından da pratik yaz dağcılığı eğitimlerimiz başlayacak" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Sivrice, Spor

Kaynak: İHA

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