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Turgutlulu gencin videosu sosyal medyayı karıştırdı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan bir gencin eğlence amaçlı çektiği video sosyal medyayı karıştırdı.

05.04.2020 00:21 | Son Güncelleme: 05.04.2020 00:21
Turgutlulu gencin videosu sosyal medyayı karıştırdı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan bir gencin eğlence amaçlı çektiği video sosyal medyayı karıştırdı. 16 yaşındaki genç dün akşam yürürlüğe giren koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgeden sonra sosyal medyadan video paylaşımı yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgeden sonra Turgutlulu genç yayınladığı videoda "Arkadaşlar ben sanayide çalışıyordum. Sokağa çıkma yasağı geldiği için çalışamıyorum, anneme ben bakıyorum, babam iki yıl önce vefat etti, bana destek olursanız çok sevinirim, dua ederim size arkadaşlar" diye konuştu.

Turgutlulu gencin çektiği video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yardım organizasyonlarıyla bilinen AHBAP platformu kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent akşam saatlerinde Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Levent "Bu çocuğumuzu gün boyu etiketlediniz, araştırdık çocuğumuz Turgutlu'da bir kolejde okuyor. Adı biz de kalsın, böyle bir durum yokmuş. Tik Tok için yapılmış bir video kötü bir şaka yapmış ama çocuk işte bilginize." şeklinde açıklama yaptı.

Akşam saatlerinde ise sosyal medya fenomeni PAU, Turgutlulu gencin açıklama amaçlı çektiği videoyu hesabından yayınladı. Turgutlulu genç daha sonra yaptığı açıklamada: "Sanatçımız Pau abim tarafından bana ulaşıldı. Sanayide çalıştığım iddiasıyla çektiğim video gerçeği yansıtmamaktadır. Babam da hayattadır. Videoyu arkadaşlarım arasında paylaşmak amacıyla çekmiştim. Ancak çeşitli yerlerde yayınlandığını gördüm. Bu videoyu izleyen herkesten özür dilerim. Kimseyi kandırmak istememiştim, herkese iyi günler dilerim. Herhangi bir yardıma ihtiyacım yoktur."diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Turgutlu, Güncel
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