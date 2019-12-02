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Turgutluspor: 1-2

STAT: İzmir AtatürkHAKEMLER: Serhad Ürkmez (x), Mehmet Vargün (xx), Erol Ernek (xx)KARŞIYAKA: Mehmet (x) - Anıl (xx), Cenk (xx), Metin (xx), Fatih (xx), Arif (xx) (Dk. 76 Mustafa Değirmenci x), Mustafa Aşan (xx), Özgür (x) (Dk.

02.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:50Turgutluspor: 1-2

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Serhad Ürkmez (x), Mehmet Vargün (xx), Erol Ernek (xx)

KARŞIYAKA: Mehmet (x) - Anıl (xx), Cenk (xx), Metin (xx), Fatih (xx), Arif (xx) (Dk. 76 Mustafa Değirmenci x), Mustafa Aşan (xx), Özgür (x) (Dk. 46 Harun x), Barış (xx), Doğukan (x), Hakan (x)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xx) - Hayrullah (xx), Mehmet (xx), Yiğit (xx), Emre (xx), Mithat (xxx), Ferhat (xx) (Dk. 72 Güner x), Yasin (xx) (Dk. 56 Kadir xx), Necmi (xx), Abdülkadir (xx), Onur (xx) (Dk. 90+2 Serkan)

GOLLER: Dk. 70 Barış ( ) - Dk. 34 Mithat, Dk. 90 Onur ( )

SARI KARTLAR: Doğukan (Karşıyaka) - Mehmet (Turgutluspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren 15'inci hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Turgutluspor'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Karşıyaka 24 puanda kalıp 5'inci sıraya geriledi. Turgutluspor ise 26 puana ulaşıp 3'üncü sıraya yerleşti.

17'nci dakikada konuk ekipten Mithat'ın şutunda top kaleci Mehmet Aksoy'da kaldı.

21'inci dakikada Karşıyakalı Cenk'in frikik atışanda top baraja çarptı. Boşta kalan topa Cenk vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

34'üncü dakikada Turgutluspor öne geçti. Sağ çaprazdan kullanın serbest vuruşta Mithat'ın şutunda top ağlara gitti: 0-1.

39'uncu dakikada sağdan ceza sahasına giren Onur kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda kaleci Mehmet gole izin vermedi.

47'nci dakikada Barış'ın sağdan ortasında Hakan'ın şutunda son anda savunma araya girdi.

63'üncü dakikada Abdükadir soldan ceza sahasına girdi. Çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

70'inci dakikada ceza alanında yaşanan karambolde Doğukan'ın pasında Barış topu filelere yolladı: 1-1.

90'ıncı dakikada Mithat'ın soldan şutunda kaleci Mehmet topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topu Onur ağlara yolladı: 1-2. Maçı Turgutluspor 2-1 kazandı.



Turgutluspor, Karşıyaka, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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