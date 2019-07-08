08.07.2019 16:58
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Turgutluspor 15 Temmuz'da sahaya inecek

Turgutluspor 15 Temmuz

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Turgutluspor, antrenmanlara 15 Temmuz'da Irlamaz Tesisleri'nde başlayacak.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Turgutluspor, antrenmanlara 15 Temmuz'da Irlamaz Tesisleri'nde başlayacak. Teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde 1 hafta tesislerinde çalışacak kırmızı-siyahlı ekip, 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli Kartepe'de kamp yapacak. İç transferde Necmi Çoban, Kadir Torbacı ve Güner Okay'la sözleşme yenileyen Turgutlu, dış transferde eski oyuncuları Muhammed Can ve Fatih Demirlek ile İstanbulspor'dan Alperen Doğan'ı kadrosuna kattı.


- Turgutlu
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Turgutlu, Spor

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