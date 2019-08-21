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Turgutluspor'da Biçer umutlu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Turgutluspor, özel maçta Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı.

21.08.2019 11:27 Turgutluspor'da Biçer umutlu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Turgutluspor, özel maçta Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı. Turgutlu'da oynanan müsabakada ev sahibi ekibin golünü penaltıdan kaptan Mithat Yaşar atarken, Kızılcabölükspor Melih Vardar ile eşitliği yakaladı. Teknik direktör Cüneyt Biçer, Kızılcabölükspor karşısında eksikleri gördüklerini, sezon başlayana kadar daha hazır hale geleceklerini dile getirdi. Biçer, "Hücumda etkili olduk. Pozisyonları değerlendiremedik. Skordan çok sahada ne yaptığımız önemliydi. Bu sezon başarı gelecek" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Turgutluspor, Spor

Kaynak: DHA

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