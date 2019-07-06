06.07.2019 10:57
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Turgutluspor'da çifte imza

Turgutluspor

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor, Kırşehir Belediyespor'dan eski kalecisi Fatih Demirlek ve 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan kanat oyuncusu Alperen Doğan'ı renklerine bağladı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor, Kırşehir Belediyespor'dan eski kalecisi Fatih Demirlek ve 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan kanat oyuncusu Alperen Doğan'ı renklerine bağladı.
Teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer'i getirdikten sonra transferde gaza basan Turgutluspor, iç transferde Necmi Çoban, Kadir Torbacı ve Güner Okay ve dış transferde eski oyuncusu Muhammed Can'ı kadrosuna dahil etmesinin ardından, 23 yaşındaki file bekçisi Fatih ve 24 yaşındaki Alperen'le de anlaşmaya vardı. İki oyuncu ile birer yıllık sözleşme imzalandı.


- Turgutlu
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Alperen Doğan, Turgutluspor, Fatih, Spor

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