20.06.2019 10:33
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Turgutluspor'da gündem Cüneyt Biçer

Turgutluspor

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetim, teknik direktör Ahmet Duman'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıktan sonra arayışlara başladı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerindenTurgutluspor'da yönetim, teknik direktörAhmet Duman'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıktan sonra arayışlara başladı. Kırmızı-siyahlıların, son olarak Düzcespor'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adamCüneyt Biçer'le görüştüğü öğrenildi. Turgutlu'ya gelecek Biçer'le ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Cüneyt Biçer, kariyerindeHazar Lenkeran,NazilliBelediyespor, Çankırıspor,BalçovaYaşam,Altay,Çorum Belediyesporve Düzcespor takımlarını çalıştırdı. Biçer,Azerbaycan'ın 1'inci Lig takımlarından Hazar Lenkeran'la kupa şampiyonluğu, Altay'la 3'üncü Lig Play-Off şampiyonluğu yaşadı.


- Turgutlu
Kaynak: DHA
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