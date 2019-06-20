Turgutluspor'da gündem Cüneyt Biçer

TFF 3'üncü Lig ekiplerindenTurgutluspor
'da yönetim, teknik direktörAhmet Duman
'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıktan sonra arayışlara başladı. Kırmızı-siyahlıların, son olarak Düzcespor'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adamCüneyt Biçer
'le görüştüğü öğrenildi. Turgutlu'ya gelecek Biçer'le ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Cüneyt Biçer, kariyerindeHazar Lenkeran
,Nazilli
Belediyespor, Çankırıspor,Balçova
Yaşam,Altay
,Çorum Belediyespor
ve Düzcespor takımlarını çalıştırdı. Biçer,Azerbaycan
'ın 1'inci Lig takımlarından Hazar Lenkeran'la kupa şampiyonluğu, Altay'la 3'üncü Lig Play-Off şampiyonluğu yaşadı.
- Turgutlu