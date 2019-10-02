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Turgutluspor'da hayrullah iyileşti

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Elazığ Belediyespor maçı öncesi stoper Hayrullah'ın iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

02.10.2019 12:09Turgutluspor'da hayrullah iyileşti
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Elazığ Belediyespor maçı öncesi stoper Hayrullah'ın iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. İki hafta önceki Esenler Erokspor maçında sakatlanan deneyimli savunmacı takımla çalışmalara başladı. Kocaelispor ve Ağrı 1970 karşılaşmalarında görev alamayan Hayrullah'ın bu hafta şans verilmesi halinde forma giyebileceği kaydedildi. Turgutluspor'da ağrıları süren sağ kanat Güner'in durumu ise belirsizliğini koruyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Turgutluspor, Spor

Kaynak: DHA

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