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Turgutluspor'da iki imza

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezonda şampiyonluk amaçlayan Turgutluspor çifte transfere imza attı.

23.07.2019 11:21 Turgutluspor'da iki imza
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezonda şampiyonluk amaçlayan Turgutluspor çifte transfere imza attı. Kırmızı-siyahlılar  Düzcespor'dan 29 yaşındaki defans oyuncusu Mehmet Kuruoğlu'nu ve Fethiyespor'dan 28 yaşındaki sol bek Yiğit Yöney'i renklerine bağladı. Ege ekibi iki oyuncuyla 1'er yıllık mukavele yaptı.
Trabzonspor'dan yetişip 1461 Trabzonspor formasıyla profesyonelliğe geçiş yapan Mehmet Kuruoğlu, sırasıyla Boluspor, Keçiörengücü, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Düzcespor formaları giydi. Profesyonel kariyerinde 243 maça çıkan stoper Mehmet 12 gol kaydetti. Eskişehirspor'da profesyonel olan Yiğit Yöney ise Bozüyükspor, Turanspor, Altay ve Fethiyespor'da top koşturdu. Kariyerinde 147 maç oynayan sol bek Yiğit 8 gole imza attı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kuruoğlu, Turgutluspor, Fethiyespor, Spor

Kaynak: DHA

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