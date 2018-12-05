Turgutluspor'da Sakatlar Ordusu

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:00



05 Aralık 2018 Çarşamba 14:00

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta haftayı 4'üncü sırada kapatan 23 puanlı Turgutluspor'un deplasmanda oynayacağı Bucaspor maçı öncesi sakatlıklarla başı dertte.Sezon başından bu yana sakatlıklar ve cezalar yüzünden canı yanman kırmızı-siyahlılarda Mehmet Berber, Fatih ve Özkan'dan sonra Payas maçında Kadir ve Tugay da sakatlandı. Sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tayfun'la birlikte kırmızı-siyahlı takımda Buca maçı öncesi 6 eksik bulunuyor. Teknik direktör Ahmet Duman, eksiklere rağmen kazanmak istediklerini söyledi. - Turgutlu