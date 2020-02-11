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Turgutluspor'da şampiyonluk umudu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda zorlu hava şartları altında çıktığı maçta Ağrı 1970'i 1-0 mağlup ederek 38 puana ulaşan zirve takipçisi Turgutluspor, lider Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 8'e düşürerek şampiyonluk için umutlandı.

11.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:39Turgutluspor'da şampiyonluk umudu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda zorlu hava şartları altında çıktığı maçta 1970'i 1-0 mağlup ederek 38 puana ulaşan zirve takipçisi , lider 'la arasındaki puan farkını 8'e düşürerek şampiyonluk için umutlandı. Önceki hafta konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenerek rakibinin 10 maçlık galibiyet serisini sonlandıran kırmızı-siyahlılar, liderin bu hafta da sahadan eli boş ayrılmasıyla iki haftada puan farkını 14'ten 8'e indirdi. Yönetim cumartesi günü Turgutlu'da oynanacak Elazığ Belediyespor maçı öncesi taraftarların tribünleri doldurmasını istedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Kocaelispor, Ağrı, Spor

Kaynak: DHA

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