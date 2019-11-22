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Turgutluspor evinde, Nazilli gurbette

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçını kaybederek 5'inci sıraya gerileyen Turgutluspor, yarın evinde Kozanspor'la karşı karşıya gelecek.

22.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:25Turgutluspor evinde, Nazilli gurbette

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçını kaybederek 5'inci sıraya gerileyen , yarın evinde Kozanspor'la karşı karşıya gelecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Serdar Akkoçoğlu yönetecek. Kırmızı-siyahlılar, 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek kötü gidişe dur demeye çalışacak.

Karşıyaka'ya 2-0 yenilerek yara alan Fethiyespor ise aynı saatte Erbaaspor'u konuk edecek. 3'üncü Grup'ta lider Belediyespor deplasmanda düşme hattındaki Modafenspor'la karşılaşacak. İstanbul Alemdağ Stadı'ndaki bu müsabaka da 13.30'da başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Nazilli, Spor

Kaynak: DHA

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