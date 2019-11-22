Turgutluspor evinde, Nazilli gurbette

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçını kaybederek 5'inci sıraya gerileyen Turgutluspor, yarın evinde Kozanspor'la karşı karşıya gelecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Serdar Akkoçoğlu yönetecek. Kırmızı-siyahlılar, 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek kötü gidişe dur demeye çalışacak.

Karşıyaka'ya 2-0 yenilerek yara alan Fethiyespor ise aynı saatte Erbaaspor'u konuk edecek. 3'üncü Grup'ta lider Nazilli Belediyespor deplasmanda düşme hattındaki Modafenspor'la karşılaşacak. İstanbul Alemdağ Stadı'ndaki bu müsabaka da 13.30'da başlayacak.