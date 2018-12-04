Turgutluspor Kaybettiği Haftada Basamak Atladı

04 Aralık 2018 Salı 13:12



04 Aralık 2018 Salı 13:12

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Payasspor'a 1-0'lık skorla boyun eğen Turgutluspor yenilmesine rağmen 5'inci sıradan 4'üncü sıraya yükseldi.23 puanı bulunan Turgutluspor, kendisiyle aynı puanda olan Diyarbekirspor'un Muğlaspor'a 3-0 gibi farklı skorla yenilmesiyle averajla 1 sıra atladı. Cumartesi günü Bucaspor deplasmanına çıkacak kırmızı-siyahlılarda Özkan, Fatih Arat ve Mehmet Berber'in sakatlıkları sürerken, Payasspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tayfun da Bucaspor karşısında takımını yalnız bırakacak. - Turgutlu