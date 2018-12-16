Turgutluspor - Serik Belediyespor: 0-0

16 Aralık 2018 Pazar 16:16



16 Aralık 2018 Pazar 16:16

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Bülent Korkmaz (xx), Yiğit ÇamTURGUTLUSPOR: Cihan (xxx) - Furkan Mehmet (xx), Tayfun (x), Emre Avcı (xx), Fatih (xx) (Dk. 63 Mustafa x), Gökhan (xx), Güner (xx), Zihni (xxx), Necmi (xxx), Yusuf (xx) (Dk. 85 Mehmet Berber), Melih (xxx)SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx) - Taner Kahriman (xx), Erdal (xxx), Abdurrahman (xx), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Taner Çekiç (xx) (Dk. 89 Çağlar), Sinan (xxx), Ahmet (xx) (Dk. 90 Berkay), Mehmet (xxx), Volkan (xx)SARI KARTLAR: Taner Kahriman, Sinan, Taner Çekiç, Mehmet, Erdi (Serik Belediyespor), Tayfun, Güner, Melih, Necmi, Zihni, Emre Avcı (Turgutluspor)KIRMIZI KART: Dk. 81 Tayfun (Turgutluspor)TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta Bucaspor deplasmanından 3 puanla dönen Turgutluspor evinde kendisi gibi zirve mücadelesi veren Serik Belediyespor'la golsüz berabere kaldı. Ev sahibi Turgutluspor'da Tayfun 81. dakikada kırmızı kart gördü. Puanını 27'ye çıkaran Turgutluspor devreyi 5'inci, 30 puana ulaşan Serik Belediyespor da 3'üncü sırada tamamladı.8. dakikada Erdi ceza alanına ortaladı, Ahmet'in altı pas üzerinden vurduğu topu Furkan kale çizgisi üzerinden son anda önledi.18. dakikada Yusuf'un yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.24.dakikada Turgutluspor gole yaklaştı. Sol kanattan köşeye inen Yusuf topu Melih'e aktardı. Melih'in bekletmeden pasında Gökhan yaklaşık 25 metreden harika vurdu, kaleci Orkun güçlükle topu kornere çeldi.48. dakikada Fatih'in kornerden ortasında Yusuf kafayı vurdu, top direğin yanından az farkla auta gitti.69. dakikada Güner'in sağ kanattan ortasında Melih'in arka direkte yarım vole vuruşunda kaleci Orkun topu ayaklarıyla kurtardı. Dönen topa Melih topuğuyla vurdu, Burçin topu kafayla çizgiden çıkardı.81. dakikada Tayfun ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, müsaabaka başladığı gibi sona erdi. - Turgutlu