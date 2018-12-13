Turgutluspor'un Hedefi Serik

13 Aralık 2018 Perşembe 15:04



13 Aralık 2018 Perşembe 15:04

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 7 maçta 6 galibiyetle 26 puana ulaşıp 4'üncü sıraya yükselen Turgutluspor, pazar günü evinde bir basamak önündeki 29 puanlı Serik Belediyespor'la oynayacağı devrenin son hafta karşılaşmasına final gözüyle bakıyor.Play-Off hattındaki iki ekibin mücadelesinin çekişmeli geçeceğini söyleyen teknik direktör Ahmet Duman, "Serik'i yenerek devreyi galibiyet ve iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. Pazar günü taraftarlarımızın tribünleri doldurarak son düdüğe kadar desteklemelerini bekliyoruz" diye konuştu. Manisa ekibinde stoper Tayfun'un cezasını tamamlayıp takıma dönmesi Ahmet Duman'ın elini güçlendirirken sakatlıkları bulunan Özkan, Kadir, Fatih Arat ve Turgay'ın ise tedavileri sürüyor. - Turgutlu