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Turgutluspor zirveyi sevdi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan lider Turgutluspor, ilk 7 haftanın 4'ünü zirvede geçti.

10.10.2019 14:14Turgutluspor zirveyi sevdi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan lider Turgutluspor, ilk 7 haftanın 4'ünü zirvede geçti. İlk kez sezonun 2'nci haftasında Kemerspor 2003 deplasmanındaki 3-1'lik galibiyetle koltuğa kurulan Turgutlu, 4'üncü haftada Kocaelispor deplasmanındaki yenilgiyle liderliği kaptırsa da kısa sürede zirveyi geri aldı. Geçen cumartesi günü Elazığ Belediyespor'u dış sahada 3-0 yenerek tekrar lider olan Turgutlu, Payasspor'u da evinde 1-0'la geçip koltuğunu korudu.

Payas önünde kaleci Fatih, 90+3'üncü dakikada kurtardığı penaltıyla maçın kahramanı oldu. Maçın ardından tribünde kendisini yalnız bırakmayan babası Celil Demirlek'e koşan genç kaleci duygusal anlar yaşadı. Galibiyetle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, özellikle Fatih'i ayakta alkışlayıp takımı bağırlarına bastılar. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, son 2 maçta alınan 6 puanın çok önemli olduğunu söyleyip iyi oyunla zirveyi koruyacaklarını belirtti.



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Kaynak: DHA

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