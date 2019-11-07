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Turhal'da afet bilinci eğitimi

Turhal'da kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarlarına afet bilinci eğitimi verildi.

07.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:22 Turhal'da afet bilinci eğitimi
Turhal'da kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarlarına afet bilinci eğitimi verildi.
Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda Kaymakam Ali Gökay başkanlığında yapılan kasım ayı muhtarlar toplantısında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Abdullah Sarıçiçek tarafından Afet Bilinci Eğitimi ile Afet ve Acil Durum Müdahale Planı anlatıldı.
Toplantının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Turhal Şefi Tuğrul Ersoy da kara avcılığı konulu sunum yaptı.
Toplantının son bölümünde Gökay, afet bilincinin önemine değindi.
Gökay, "İstanbul depremi ile Türkiye'de afetlere hazırlık konusundaki farkındalık daha da arttı. Türkiye genelinde afetlere hazırlıkla ilgili eğitimler ve çalıştaylara ağırlık verildi. Afet, aslında hiç unutmamamız gereken bir gerçek. Afetlerin öncesinde, afet sırasında ve afetlerin sonrasında yapılacak işlerle ilgili bilgili ve hazırlıklı olmamız bir zorunluluktur." dedi.

Ali Gökay, Turhal, Güncel

Kaynak: AA

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