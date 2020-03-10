Turhal'da halk otobüsünde yangın
Tokat'ın Zile ilçesinden Turhal'a yolcu taşıyan halk otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.
10.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:46
Tokat'ın Zile ilçesinden Turhal 'a yolcu taşıyan halk otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.
Zile Belediyesine ait 60 ZT 244 plakalı halk otobüsünün şoförü Murat Cenker, Turhal ilçe girişinde motor kısmından duman çıktığını fark etti.
Cumhuriyet Caddesi Şelale kavşağı üzerinde aracı durdurarak yolcuları tahliye eden Cenker, durumu Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin büyümeden söndürdükleri yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.
Bu arada, yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, otobüsten yoğun bir dumanla birlikte alevlerin yükseldiği, bir vatandaşın aracın motor kısmına yangın tüpüyle müdahale ettiği ve itfaiyenin çalışması yer alıyor.
Zile Belediyesine ait 60 ZT 244 plakalı halk otobüsünün şoförü Murat Cenker, Turhal ilçe girişinde motor kısmından duman çıktığını fark etti.
Cumhuriyet Caddesi Şelale kavşağı üzerinde aracı durdurarak yolcuları tahliye eden Cenker, durumu Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin büyümeden söndürdükleri yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.
Bu arada, yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, otobüsten yoğun bir dumanla birlikte alevlerin yükseldiği, bir vatandaşın aracın motor kısmına yangın tüpüyle müdahale ettiği ve itfaiyenin çalışması yer alıyor.
Kaynak: AA
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