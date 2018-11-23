Turhal'da "Mevlid-i Nebi Haftası" Etkinliği

23 Kasım 2018 Cuma 16:45



23 Kasım 2018 Cuma 16:45

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Turhal'da 3 bin vatandaşa pilav ve ayran dağıtıldı.Yapılan etkinlik sonrası Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler,"Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümünde Turhal'da bir dizi etkinlik yapıldı. Turhal Belediyesi, Turhal Kaymakamlığı, Turhal Müftülüğü olarak bu etkinlikler çerçevesinde Turhal Merkez Camimizin avlusunda etli pilav dağıtıldı. 3 Bin kişilik bir yemek hazırladık, vatandaşlarımızın bu etkinliğimizi geleneksel hale getirdiğimizi biliyorlar ve büyük bir ilgi gösteriyorlar. Bu vesileyle kutlu doğum haftasının tüm İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.Programa, Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - TOKAT