Turhal'da "Mevlid-i Nebi Haftası" Etkinliği

Tokat
'ın Turhal
ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla vatandaşlara etli pilav dağıtıldı. Merkez
Camisi avlusunda düzenlenen etkinlikte Turhal Belediye Başkanı Yılmaz
Bekler, vatandaşlara pilav ikram etti.
Başkan Bekler, yaptığı açıklamada Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümünde Turhal'da bir dizi etkinlikler yapıldığını ifade ederek, "Bugün de Merkez Camimizin avlusunda etli pilav dağıtıldı. 3 bin kişilik bir yemek hazırladık. Vatandaşlarımız her sen kutlu doğum haftasında bu camimizin avlusunda bu etkinliği geleneksel hale getirdiğimizi biliyorlar ve çok büyük bir ilgi gösteriyorlar." diye konuştu.
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