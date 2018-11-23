23 Kasım 2018, 17:11
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Turhal'da "Mevlid-i Nebi Haftası" Etkinliği

Turhal

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla vatandaşlara etli pilav dağıtıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla vatandaşlara etli pilav dağıtıldı.

Merkez Camisi avlusunda düzenlenen etkinlikte Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, vatandaşlara pilav ikram etti.

Başkan Bekler, yaptığı açıklamada Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümünde Turhal'da bir dizi etkinlikler yapıldığını ifade ederek, "Bugün de Merkez Camimizin avlusunda etli pilav dağıtıldı. 3 bin kişilik bir yemek hazırladık. Vatandaşlarımız her sen kutlu doğum haftasında bu camimizin avlusunda bu etkinliği geleneksel hale getirdiğimizi biliyorlar ve çok büyük bir ilgi gösteriyorlar." diye konuştu. Merkez,Tokat,Turhal
23 Kasım 2018 Cuma 17:11