Turhal'da Öğretmenler Günü Kutlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:39



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:39

Tokat'ın Turhal ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız yaptı.Programda, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer tarafından bu yıl emekli olan öğretmenlere "hizmet şeref belgesi" verildi.Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin de verildiği program, göreve yeni başlayan öğretmenlerin ant içmesiyle sona erdi.Programa Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, kurum müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.