Turhal'da Sonbahar Fotoğraf Sergisi Açıldı

Turhal
Belediyesi ve Tokat
Fotoğraf Sanatçıları Derneğince "Turhal'da Sonbahar" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Cumhuriyet Meydanı
'nda açılışı yapılan sergide TOFSAD üyelerinin ilçenin çeşitli yerlerinde çektiği fotoğraflar sergilendi.
Açılış töreninde konuşan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz
Bekler, serginin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediklerini belirttti.
Turhal'ın görülmeye değer bir ilçe olduğunu ifade eden Bekler, "Sonbaharda da bir başka güzel Turhal. TOFSAD ile birlikte sonbahar manzaraları olan fotoğrafları bu şekilde sergiliyoruz. Turhal'ın tanıtımına da çok ciddi bir katkı sunuyor. Önümüzdeki günlerde dört mevsim Turhal yapacağız ve Turhal'ın kışın, ilkbaharda ve yazın çekilmiş fotoğraflarını da sergileyeceğiz." dedi.
Bekler, sonbaharı canlandırmak için sergi alanının zeminine yaprakla süslediklerini de belirtti.
Serginin açılışına Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer
, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin ve İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ferit Yılmaz da katıldı.
Cumhuriyet Meydanı,Tokat,Turhal
Kaynak: AA