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Turhal Kaymakamı Gökay muhtarlarla bir araya geldi

Turhal Kaymakamı Ali Gökay, köy ve mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

19.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:10Turhal Kaymakamı Gökay muhtarlarla bir araya geldi
Kaymakamı Ali Gökay, köy ve mahalle muhtarıyla bir araya geldi.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda konuşan Gökay, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "Kadına, çocuğa, engelliye kısacası her canlıya yapılan şiddetin her türlüsü yanlıştır. Ancak bilinçli bir toplum ve bilinçli nesiller ile bu tür şiddet olaylarının önüne geçebiliriz. Yine birbirimizi severek ve saygı duyarak şiddetin önüne geçebiliriz. Kadın ve çocuk istismarının önlenmesi için atılacak en önemli adım eğitimdir. Biz de Turhal Kaymakamlığı olarak böyle hassas bir konuda tüm birimlerimizle birlikte şiddete dur demek için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Necmettin Erbakan, Ali Gökay, Turhal, Güncel

Kaynak: AA

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