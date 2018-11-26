Turhal Şeker Fabrikası'nın Ziraat Koordinatörü Salih Yoka Kaza Yaptı

Turhal Şeker Fabrikası'nın Ziraat Koordinatörü Salih Yoka, Sivas-Kayseri karyolunun Hanlı köyü yakınlarında geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Salih Yoka (43) idaresindeki 34 NL 8555 plakalı otomobil, Sivas Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında Dursun Ertaş'ın kullandığı 58 RC 276 plakalı Çekicinin 58 ABA 863 plakalı dorsesine çarpması sonrasında kaza yaptı.
Kazada Turhal Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Salih Yoka, Turhal Şeker Fabrikası Kimya Mühendisi Fatih Özdemir, Turhal şeker Fabrikası Sağlık personeli Muhammet Alim ve Mustafa Yoka yaralandı. Yaralıların tedavileri Sivas'ta devam ediyor. - KAYSERİ
Kayseri,Sivas,Turhal
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:38