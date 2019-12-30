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Turhal Şeker Fabrikasında 86. kampanya dönemi sona erdi

Kayseri Şeker Fabrikasına bağlı Turhal Şeker Fabrikasında 86'ncı pancar alım kampanyasının sona erdiği bildirildi.

30.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:58 Turhal Şeker Fabrikasında 86. kampanya dönemi sona erdi
Kayseri Şeker Fabrikasına bağlı Turhal Şeker Fabrikasında 86'ncı pancar alım kampanyasının sona erdiği bildirildi.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı yazılı açıklamada, Turhal Şeker Fabrikasının bu sezon 679 bin ton pancar işlendiğini ifade etti.
Fabrikanın bereketli bir kampanya döneminin ardından 96 bin 200 ton şeker ürettiğini dile getiren Akay, "26 bin ton kadar da melas ürettik. Kampanyamız biraz daha uzamış olsa, şeker üretiminde 100 bin tonu geçecektik. Bu bereket ve istikrar hepimizi mutlu etmektedir." dedi.
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer de "Çiftçilerin ve çalışanların duası ile kazasız, belasız kampanya dönemi geçirdik. Nice 86. kampanyaları görmek temennisiyle emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Güncel

Kaynak: AA

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