26.06.2019 16:18
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Turhallı şehit ailelerine Samsun gezisi

Turhallı şehit ailelerine Samsun gezisi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına, şehit ailelerine yönelik Samsun gezisi düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün Samsun 'a çıkışının 100. yılı anısına, şehit ailelerine yönelik Samsun gezisi düzenledi.
Turhal Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program kapsamında şehit aileleri, Samsun'a getirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen programda 50 şehit yakını, Batı Park Amazon Köyü, Bandırma Vapuru, Kurtuluş Yolu'nu ziyaret ettikten sonra Samsunum 1 Gemisi ile deniz turu yaptı.
Turhal Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç , AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Dernek üyelerinin Turhal'da bulunan şehit ailelerinden oluştuğunu dile getiren Kılıç, gezinin 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına gerçekleştirildiğini anlattı.
Kılıç, "Milli Mücadele'yi başlatan Gazi Mustafa Kemal'in Sivas 'a geçerken Tokat 'a uğradığı 26 Haziran 1919'un da 100. yılında şehitlerimizin bizlere emaneti olan Turhal'daki ailelerini Samsun'a getirdik. Bu kapsamda Turhal Kaymakamı Sayın Ahmet Süheyl Üçer 'e teşekkür ediyoruz." dedi.
Kılıç, program ile şehit yakınlarının birbirlerine destek olmasını amaçladıklarını dile getirerek, misafirperverliklerinden dolayı Samsun'daki yöneticilere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk , Turhal , Samsun , Güncel

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