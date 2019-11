Turhan: "5G'nin ilk uygulamasını İstanbul Havalimanı'nda yapacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2020 yılı içinde yeni alınan YHT setleriyle verimli işletme modeli hazırlayacaklarını belirterek, öncelikli olarak Ankara- İstanbul hattında ekspres seferlerle seyahat süresini yarım saat kısaltacaklarını söyledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Turhan, son 17 yılda demir yollarına toplam 137,5 milyar lira yatırım yaptıklarını bildirdi.Demir yolu yatırımları hakkında bilgi veren Turhan, 2009'dan itibaren Yüksek Hızlı Tren (YHT) işletmeciliğine başladıklarını, yeni hat yapımının yanı sıra mevcut konvansiyonel hatları yenilediklerini anlattı.Turhan, "2020 yılı içinde yeni alınan YHT setleriyle verimli işletme modeli hazırlayarak, öncelikli olarak Ankara-İstanbul hattında ekspres seferlerle seyahat süresini yarım saat kısaltacağız." dedi.Demir yollarının serbestleştirilmesi üzerinde önemle durduklarını ifade eden Turhan, rekabetin gelişmesi ve demir yolunun yolcu ve yük taşımada payının artmasını hedeflediklerini kaydetti.Turhan, ana hatlardaki yenilemeyle yük taşımacılığında da artış olduğuna dikkati çekerek, 2017'de 28,5 milyon ton olan yük taşımasının, bu yılın sonunda 32,6 milyon tona ulaşmasını beklediklerini bildirdi.Bu yıl demir yolunda özel sektör yük taşımacılık payının yüzde 11'e yaklaştığına işaret eden Turhan, elektrik ve sinyal projelerle yük taşımasının hem artış göstereceğini hem de taşıma maliyetlerini düşeceğini söyledi.Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladıklarını anlatan Turhan, "Önümüzdeki günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz. Böylece demiryolu seyahat süresi, 12 saatten 2 saate düşecek." bilgisini verdi.Turhan, Ankara-İzmir yüksek hızlı demir yolunda tüm kesimlerde yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:"Polatlı-Afyonkarahisar kesimini 2021 sonunda, Afyonkarahisar-İzmir kesimini de 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demiryolu seyahat süresini YHT ile 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz.56 kilometrelik Bursa-Gölbaşı-Yenişehir kesiminde alt yapı işlerinde yüzde 73 ilerleme sağladık. Bursa-Yenişehir arasının 2022 yılı sonunda, Bursa-Osmaneli arasının 2023'te bitirilmesiyle hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak."Bakan Turhan, Halkalı Kapıkule Hızlı Tren hattının İPA desteğiyle yapılacak 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy kesiminin yapımının sürdüğünü, Halkalı-Çerkezköy kesiminin de ihale çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Bakü-Tiflis-Kars ve Marmaray hatlarını kullanarak Çin'den Avrupa'ya kesintisiz giden ilk yük treninin, yaklaşık 11 bin 500 kilometrelik demiryolu güzergahını 18 günde kat ettiğini dile getiren Turhan, böylece Marmaray başta olmak üzere son 17 yıldır demiryollarına yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığını ifade etti.TCDD'nin 3 bağlı ortaklığıyla çeken ve çekilen araçları yerli ve milli olarak ürettiklerini anlatan Turhan, "Adapazarı'nda hızlı tren ve sehiriçi raylı sistem araçları için Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası'nı kurduk ve Haziranda hizmete aldık. Kurduğumuz Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ile yerli ve milli demiryolu hamlemizi hızlandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu."9 raylı sistem projesiyle ekonomiye 15,5 milyar lira katkı sağlandı"Bakanlık tarafından üstlenilen kent içi raylı sistemlerin uzunluğunun 802 kilometre olduğunu belirten Turhan, bunun 314 kilometresinde hizmet verildiğini, 180 kilometresinde ise yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.Bakanlığın 5 ilde gerçekleştirdiği 9 raylı sistem projesiyle Türkiye ekonomisine 15,5 milyar lira katkı sağladığını dile getiren Turhan, "Bu projelerde 1 milyar 440 milyon yolcu taşındı. Günlük 285 seferle ortalama 373 bin kişinin seyahat ettiği Gebze-Halkalı banliyö tren hattının hizmete alınmasıyla yolda geçen süre 185 dakikadan 115 dakikaya indi. Bazı günler 500 bini geçtiğimiz bu hatta hedefimiz 700 bin yolcu taşımak. İstanbul'un kent içi raylı sistem şebekesinin önemli bir kısmını Bakanlığımız üstlendi. 81,4 kilometrelik kısmını işletmeye açtık. 85,3 kilometrenin yapımına devam ediyoruz. 44,4 kilometrenin ise proje ve ihale sürecindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.İstanbul Havalimanı'nın metro bağlantısını sağlamak üzere yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Turhan, "Gayrettepe - Havalimanı kesimini 2020 sonunda, Halkalı - Havalimanı kesimini ise 2022'de tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece her iki taraftan havalimanına yarım saatin altında metroyla ulaşımı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.Turhan, Marmaray ve Avrasya'dan sonra boğazın altından geçecek yeni tünel olan Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt - proje çalışmalarını tamamladıklarına işaret ederek, "Günlük 6,5 milyon yolcunun kullanacağı toplam 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayacak hızlı metro karakterinde olan raylı sistem projesinin hızla hayata geçirilmesi için ihale hazırlık çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu."Havacılıktaki gelişme göstergelere de yansıdı"Havacılığa yapılan yatırımlar ve düzenlemeler sayesinde Türkiye'nin, dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdiğini anlatan Turhan, havacılıktaki gelişmenin göstergelere de yansıdığını, havalimanı sayısını 2, toplam yolcu sayısını 6, uçak sayısını 3, kargo kapasitesini 7, sektör cirosunu 12, istihdamı ise 3 katı aşan şekilde arttırdıklarını vurguladı.Dünyada gittikçe yaygınlaşan İHA'ların kayıt altına alınarak uçuşlarına ilişkin kuralların konulması amacıyla mevzuatı tamamladıklarını dile getiren Turhan, "İHA Kayıt ve Takip Sistemi ile elektronik ortama taşıdık. Oluşturduğumuz bu yapı pek çok ülkeye de örnek oldu. Çeşitli uluslararası toplantılarda katılımcılara tanıttık. Tasarımı ve üretimi ilk kez yerli bir firmamız tarafından gerçekleştirilen Sıcak Hava Balonu 10 Ekim'de test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." dedi.Ülkenin en stratejik mega projesi olan Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Turhan, şöyle devam etti:"İstanbul Boğazı'nda tehlikeli madde taşıyan gemilerin oluşturduğu risk giderek artıyor. Yıllık ortalama geçen gemi sayısı 44 bin. İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun yanında, seyir, can, mal ve çevre emniyeti için planladığımız Kanal İstanbul Projesi dünya tarafından yakından takip ediliyor. Teknik çalışmaları tamamladık. ÇED çalışmalarında son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız."Turhan, yerlileştirme ve millileştirme çalışmaları kapsamında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce işletilen Türk boğazlarındaki gemi trafik hizmetleri sistemi yazılımını 2020'de hizmete alacaklarını söyledi."5G'nin ilk uygulamasını İstanbul Havalimanı'nda yapacağız"Uusal Genişbant Stratejisi doğrultusunda 2023'te sabit genişbant abone yoğunluğunu yüzde 30'a çıkarmayı,nüfusun tamamının mobil genişbant abonesi olmasını, internet kullanım oranının nüfusun yüzde 80'ine yaygınlaştırmasını, fiber abone sayısını 10 milyona çıkarmayı ve en az 100 legabit/saniye hızda genişbant altyapısını nüfusun tamamına sunmayı hedeflediklerini açıklayan Turhan, siber tehditler ve buna bağlı olarak siber güvenlik kavramının her gün biraz daha hayatın içine girdiğini belirtti.Turhan, en ileri teknolojileri vatandaşlara sunabilmek için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, 4,5G'den sonra hedefin 5G ve ötesi teknolojiler olduğunun altını çizdi.Bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Turhan, "5G'nin ilk uygulamasını İstanbul Havalimanı'nda yapacağız. Bu sayede işletmecilerimiz ileriye yönelik 5G operasyonlarını test etme şansına sahip olacaklar." dedi.İstanbul'un Çamlıca tepelerindeki antenler nedeniyle oluşan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için inşa edilen Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'nin önümüzdeki yıl açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydeden Turhan, Çanakkale siluetini geliştirirken turizmine de katkı sağlayacak Çanakkale TV-Radyo Kulesi'nin yapım çalışmalarına da devam ettiklerini ve önümüzdeki yıl açmayı hedeflediklerini söyledi."PTT dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"Turhan, geleneksel posta hizmetlerini iki asra yakın tecrübesiyle başarıyla yürüten PTT'nin, bölgesel ve küresel iş birlikleri kurarak dünya markası olma hedefiyle yoluna emin adımlarla devam ettiğine dikkati çekerek, "Müşterilerin değişen ihtiyaçlarına süratle kalıcı çözümler üretmeyi misyon edinen PTT, posta ve kargo hizmetlerinden lojistiğe, bankacılık hizmetlerinden sigortacılığa, elektronik hizmetlerden e-Ticaret hizmetlerine kadar pek çok alanda faaliyetlerini sürdürüyor. PTT ülke sathında hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1302 yerleşim yeri de dahil olmak üzere tamamı online hizmete açık 5 binin üzerinde iş yerinde vatandaşımıza hizmet sunuyor." ifadelerini kullandı.İnternet üzerinden ürünlerin satılabildiği, KOBİ'lere de ürünlerini pazarlama imkanı veren Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu olan epttavm.com'un 10 binin üzerinde tedarikçi, 18 milyondan fazla ürün ve 4 milyon kayıtlı üyesiyle e-ticaretin önemli bir aktörü haline geldiğini anlatan Turhan, sitede ürün satışıyla online HGS bakiye yüklemesi, Trafik Cezası ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi, kilometre ve Hasar Sorgulama Hizmeti de verildiğini anlattı.Türksat'ın yapılan yatırımlarla Asya, Avrupa ve Afrika'da 118 ülkede yaşayan 3 milyar insana ulaşan uydu kapasitesine eriştiğini dile getiren Turhan, böylece uydu haberleşme hizmetlerinin dışa bağımlı olmadan, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlandığını kaydetti.Uydu haberleşme kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında üretimi devam eden Türksat 5A'nın 2020, 5B'nin 2021'de uzaya fırlatılmasını ve hizmete alınmasını hedeflediklerini belirten Turhan, "Böylece dünyada sadece 5 ülkenin Türkiye, İsveç, Fransa, Japonya, İsrail'in kullanım hakkına sahip olduğu yeni ku frekans bant aralığında da hizmet sunacağız." diye konuştu.Turhan, Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projesi Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A'nın da 2022'de hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.Bakanlığın, SHGM, KGM ve BTK 2020 yılı toplam bütçe ödeneği 36 milyar 232 milyon 336 bin lira olarak öngörüldüğünü ifade eden Turhan, geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 19'luk artış olduğunu, bakanlığın 2020 bütçesinin de 2019'a göre yaklaşık yüzde 4 arttığını söyledi.(Bitti)