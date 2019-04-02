Turhan Baykal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KONYA HÜYÜK belediye başkan adayı olan Turhan Baykal isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA HÜYÜK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Turhan Baykal isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KONYA HÜYÜK adayı Turhan Baykal kimdir? Bağımsız KONYA HÜYÜK adayı Turhan Baykal yüzde kaç oy aldı?

Turhan Baykal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KONYA HÜYÜK belediye başkan adayı olarak gösterilen Turhan Baykal HÜYÜK ilçesinde % 0,41 oranında oy almıştır. HÜYÜK ilçesinde % 0,41 oranında oy olan Turhan Baykal adlı Bağımsız adayı toplamda 45 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA HÜYÜK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.