Turhan: "Engelli vatandaşlarımızın elinde tutmaya devam edeceğiz"

Hızlı trenin gelişiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın engelli çocuklarla birlikte görüntüsüBakan Turhan'ın çocuklara bere ve atkı takmasıTeşekkür belgesi takdimiHediye takdimiTrene binilmesiBakan Turhan'ın tren içinde konuşmasıBakan Turhan'ın treni uğurlamasıÇocukların el sallamasıBakan Turhan ve protokolün el sallaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara YHT Garı'nda, "Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi" kapsamında aralarında yetişkin ve çoçukların olduğu 24 engelliyi YHT ile Eskişehir'e uğurladı.

Kaynak: AA