Turhan Kaya kimdir? Turhan Kaya neden öldü? Turhan Kaya hangi dizi ve filmlerde oynadı? Turhan Kaya koronavirüsten mi öldü? Hayatı ve Biyografisi!

Kurtlar Vadisi gibi ünlü dizilerde rol almış olan ünlü oyuncu Turhan Kaya koronavirüs salgın hastalığına yakalanmıştı ve malesef vefat etti. Ünlü Oyuncu hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Turhan Kaya kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

TURHAN KAYA'NIN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1951 yılında dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde eğitim aldı. 2011 yılında bir dönem İngiltere York st John Üniversitesinde oyunculuk eğitimi almış veardından İtalya 'da Creative chaos'da performans eğitimini tamamlamıştır.

Turhan Kaya Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Masumlar ve Şahsiyet gibi dizilerde rol almıştır.Ayhan Hanım ve Üç Kuruş isimli filmlerde de çeşitli karakterleri canlandırmıştır. 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Cengiz Erkmen karakterini canlandırmıştır.