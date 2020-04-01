Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Turhan Kaya kimdir? Turhan Kaya neden öldü? Turhan Kaya hangi dizi ve filmlerde oynadı? Turhan Kaya koronavirüsten mi öldü? Hayatı ve Biyografisi!

Ünlü oyuncu Turan Kaya corona virüsten dolayı vefat etti. Ünlü oyuncu hakkında merak edilenler haberimizde. Turan Kaya kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Turan Kaya biyografisi!

01.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:51
Turhan Kaya kimdir? Turhan Kaya neden öldü? Turhan Kaya hangi dizi ve filmlerde oynadı? Turhan Kaya koronavirüsten mi öldü? Hayatı ve Biyografisi!

Kurtlar Vadisi gibi ünlü dizilerde rol almış olan ünlü oyuncu Turhan Kaya koronavirüs salgın hastalığına yakalanmıştı ve malesef vefat etti. Ünlü Oyuncu hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Turhan Kaya kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

TURHAN KAYA'NIN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1951 yılında dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde eğitim aldı. 2011 yılında bir dönem İngiltere York st John Üniversitesinde oyunculuk eğitimi almış veardından İtalya 'da Creative chaos'da performans eğitimini tamamlamıştır.

Turhan Kaya Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Masumlar ve Şahsiyet gibi dizilerde rol almıştır.Ayhan Hanım ve Üç Kuruş isimli filmlerde de çeşitli karakterleri canlandırmıştır. 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Cengiz Erkmen karakterini canlandırmıştır.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler: Yeditepe Üniversitesi, Kurtlar Vadisi Pusu, İtalya, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Gündem ››Turhan Kaya kimdir? Turhan Kaya neden öldü? Turhan Kaya hangi dizi ve filmlerde oynadı? Turhan Kaya koronavirüsten mi öldü? Hayatı ve Biyografisi! - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

11:51: Savaş Dinçel kimdir? Savaş Dinçel nereli ve ne iş yapıyor? Savaş Dinçel neden öldü? Ekmek Teknesi'nin Nusret Babası Savaş Dinçel hayatı, biyografisi! - Haberler 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:26: Koronavirüs günlerinde online alışverişte dikkat edilmesi gereken kurallar! - Haberler 11:24: Mustafa Oral kimdir? Diş Hekimi Mustafa Oral nereli? Mustafa Oral hayatı - Haberler 11:00: ALES ne zaman? ÖSYM sınav takvimi 2020 - YKS, KPSS, YDS, DGS, MSÜ sınavları ne zaman? - Haberler 10:51: Turhan Kaya kimdir? Turhan Kaya neden öldü? Turhan Kaya hangi dizi ve filmlerde oynadı? Turhan Kaya koronavirüsten mi öldü? Hayatı ve Biyografisi! - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber 23:59: Günlük burç yorumları 1 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) - Haberler