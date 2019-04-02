Turhan Tutumlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı Turhan Tutumlu oldu. Saadet Partisi adayı Turhan Tutumlu, MUĞLA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? MUĞLA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı Turhan Tutumlu ile ilgili seçim sonuçları ve MUĞLA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı Turhan Tutumlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte MUĞLA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. MUĞLA aday yarışı ve MUĞLA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

MUĞLA Seçim Bilgileri

MUĞLA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.389 olduğu belirlendi.

MUĞLA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.389 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

MUĞLA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,32 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

MUĞLA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 726.497 olduğu belirlendi.

MUĞLA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 627.145 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Tutumlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Turhan Tutumlu, MUĞLA yarışında % 0,55 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Turhan Tutumlu toplamda 3.335 adet oy sayısına ulaştı.

Turhan Tutumlu Kimdir?

1957 Konya doğumlu, ilk - orta ve lise öğrenimini Konya'da bitirdi. 1982 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, serbest avukatlık yapmakta.

Turhan Tutumlu, evli 2 çocuk sahibidir.

Saadet Partisi 27. dönem İzmir 1. bölge 3. sıra milletvekili adayı oldu.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçildi.

Saadet Partisi MUĞLA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.